Είναι κιόλας έξι μηνών έγκυος, κάτι που σημαίνει ότι οι πρώτες μέρες του καλοκαιριού θα τη βρουν αγκαλιά με την πριγκίπισσά της. Ο λόγος για την Αλεξάνδρα Νίκα, που φροντίζει να διατηρεί στενή επαφή με τους διαδικτυακούς φίλους της, δημοσιεύοντας συχνά τρυφερές εικόνες από την καθημερινότητα με τους άντρες της ζωής της, Κωνσταντίνο και Βασίλη Αργυρό.

Την ίδια ώρα, η νεαρή καλλονή δεν παραλείπει να μοιράζεται με το κοινό της, τις αγαπημένες της συνήθειες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, και έτσι επανήλθε πρόσφατα στο Instagram, αποκαλύπτοντας τη διατροφική «εμμονή» που έχει αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της.

Αυτή δεν είναι άλλη από τη γκρανιόλα, ένα απόλυτα θρεπτικό και δημοφιλές σνακ – ιδίως για τις πρωινές ώρες – με μεγάλη διατροφική αξία, καθότι ταυτόχρονα αποτελεί πηγή ενέργειας, φυτικών ινών, καλών λιπαρών και αντιοξειδωτικών.

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα την προτιμά στη χειροποίητη, βιολογική και χωρίς συντηρητικά εκδοχή της, συνδυάζοντας τις νιφάδες βρώμης με ξηρούς καρπούς, κακάο, γλυκαντικά και σε κάποιες περιπτώσεις αποξηραμένα φρούτα.

