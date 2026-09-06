Μάλιστα, δημοσιεύοντας τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα από την παραμονή της στο εξοχικό της Σίλιας Κριθαριώτη, η κόρη της Μιράντας Πατέρα δεν παρέλειψε να μάς δείξει και το υπέροχο μπαλκόνι της κυκλαδίτικης κατοικίας, το οποίο συναγωνίζεται σε ομορφιά τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους, χάρη στη συγκλονιστική θέα που προσφέρει, με το παραθαλάσσιο τοπίο με τα βουνά και τα πολυτελή σκάφη να απλώνεται στον ορίζοντα.

Με φόντο αυτό το ονειρεμένο σκηνικό λοιπόν, η Αλεξάνδρα Νίκα διακρίνεται σε μία από τις φωτογραφίες με ένα τέλειο πλεκτό κρεμ beachwear να κρατά τρυφερά στην αγκαλιά της τη Μιράντα της, που κουρνιάζει πάνω στη μαμά της μέσα στο ροζ φορμάκι της.

Μια εικόνα που ξεχειλίζει από μητρική στοργή, αγάπη, αλλά και από απαράμιλλη καλοκαιρινή μαγεία.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Ευχές στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της