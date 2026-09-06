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Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέτρεξε στις πιο όμορφες στιγμές του Αυγούστου, οπότε και απήλαυσε τις ειδυλλιακές διακοπές της στο πανέμορφο εξοχικό της επιστήθιας φίλης της, Σίλιας Κριθαριώτη, στην Ίο.
Η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια και ο αγαπημένος της Νίκος Τσάκος άνοιξαν την πολύχρωμη κυκλαδίτικη κατοικία τους για να φιλοξενήσουν τους καλούς φίλους τους, Κωνσταντίνο Αργυρό και Αλεξάνδρα Νίκα, και κάπως έτσι όλο το σπίτι γέμισε όμορφες παιδικές φωνούλες και χαμόγελα χάρη στην παρουσία του – σχεδόν δύο ετών – πια Βασίλη Αργυρού, αλλά και της μικρής Μιράντας που ήρθε στον κόσμο μόλις τον περασμένο Ιούνιο.
Μάλιστα, δημοσιεύοντας τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα από την παραμονή της στο εξοχικό της Σίλιας Κριθαριώτη, η κόρη της Μιράντας Πατέρα δεν παρέλειψε να μάς δείξει και το υπέροχο μπαλκόνι της κυκλαδίτικης κατοικίας, το οποίο συναγωνίζεται σε ομορφιά τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους, χάρη στη συγκλονιστική θέα που προσφέρει, με το παραθαλάσσιο τοπίο με τα βουνά και τα πολυτελή σκάφη να απλώνεται στον ορίζοντα.
Με φόντο αυτό το ονειρεμένο σκηνικό λοιπόν, η Αλεξάνδρα Νίκα διακρίνεται σε μία από τις φωτογραφίες με ένα τέλειο πλεκτό κρεμ beachwear να κρατά τρυφερά στην αγκαλιά της τη Μιράντα της, που κουρνιάζει πάνω στη μαμά της μέσα στο ροζ φορμάκι της.
Μια εικόνα που ξεχειλίζει από μητρική στοργή, αγάπη, αλλά και από απαράμιλλη καλοκαιρινή μαγεία.
govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Ευχές στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της