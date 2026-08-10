Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια και τα δυο τους παιδιά είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Αυτό το διάστημα, το ζευγάρι απολαμβάνει το καλοκαίρι του μαζί με τα αγγελούδια του και κάνει διάφορες εξορμήσεις εκτός Αθήνας.

Παράλληλα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, αφού κάνει συναυλίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αφιερώνει χρόνο στη σύζυγό του και στους καρπούς του έρωτά τους.

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράζεται αρκετά συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους διάφορες στιγμές από την καθημερινότητά της και από τις διακοπές της.

Το απόγευμα της Κυριακής, 9 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό πάνω σε σκάφος και ανέβασε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Amore», έγραψε για τον αγαπημένο της.

Δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Νίκα: Περήφανη για την αδελφή της, Νταίζη και το νέο επαγγελματικό της βήμα