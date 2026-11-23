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Τα δεύτερα γενέθλια του γιου της γιόρτασε η Αλεξάνδρα Νίκα, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους δύο φωτογραφίες με τον μικρό, με αφορμή αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Οι φωτογραφίες και η ευχή της Αλεξάνδρας Νίκα

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μητέρα και γιος βρίσκονται ξαπλωμένοι μέσα σε μια μεγάλη λευκή φουσκωτή πισίνα, γεμάτη πολύχρωμες μπάλες.

Η Αλεξάνδρα Νίκα έχει στην αγκαλιά της το παιδί και το κοιτάζει χαμογελώντας, ενώ εκείνο στρέφει το βλέμμα προς το μέρος της.

«Ο μικρός μας ροκ σταρ έγινε δύο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, θέλοντας να ευχηθεί και δημόσια στον γιο της για τα γενέθλιά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Nika (@alexandra.nika)

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