Μια ιδιαίτερη στιγμή από τις προετοιμασίες πριν από τον ερχομό της κόρης της μοιράστηκε με τους ακολούθους της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε ένα βίντεο, τραβηγμένο λίγο πριν την αναχώρησή της για το μαιευτήριο, δείχνοντας όλα όσα ετοίμασε για τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννα. Με αυτοσαρκαστική διάθεση, θυμήθηκε ότι στην πρώτη της γέννα, όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος της Βασίλης πριν από δύο χρόνια, είχε μαζί της σχεδόν μόνο το κινητό της. Αυτή τη φορά, ωστόσο, προετοιμάστηκε πλήρως με μια οργανωμένη τσάντα μαιευτηρίου, ελπίζοντας το βίντεό της να λειτουργήσει ως ένας χρήσιμος οδηγός για άλλες μέλλουσες μητέρες.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα επισφράγισαν τη σχέση τους με τον γάμο τους στις 7 Ιουλίου 2025. Θέλοντας να προστατεύσουν αυτή την τόσο προσωπική στιγμή, επέλεξαν μια τελετή μακριά από τη μεγάλη δημοσιότητα, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Ήδη από τον Νοέμβριο του 2024 είχαν γίνει για πρώτη φορά γονείς, όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Βασίλης. Τον Ιούνιο του 2026 η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε με τη γέννηση της κόρης τους, Μιράντας.

govastiletto.gr-Κωνσταντίνος Αργυρός: Αποθεώθηκε ξανά στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο – Στο πλευρό του η Αλεξάνδρα Νίκα