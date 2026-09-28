Στο πλευρό της παιδικής της φίλης, Εβίτας Μιχαλοπούλου, βρέθηκε η Αλεξάνδρα Νίκα για την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα λαμπερό μάξι φόρεμα κεντημένο με πέτρες και τα μαλλιά της σε ανάλαφρα κύματα, ποζάροντας με φόντο το απέραντο γαλάζιο, καθώς ο γάμος τελέστηκε σε νησιωτικό προορισμό που κρατήθηκε μυστικός.

Παράλληλα, συγκίνησε τους ακολούθους της δημοσιεύοντας ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την παιδική τους ηλικία δίπλα σε μια σημερινή φωτογραφία της νύφης.

Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα μικρό κομμάτι από τη μακρόχρονη φιλία τους και τη συγκίνηση της ιδιαίτερης αυτής ημέρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Nika (@alexandra.nika)

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