Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κόρη της, δημοσιεύοντας φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με το μωρό της σε εξωτερικό χώρο, με τις δυο τους να φορούν ασορτί ροζ σύνολα.

Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες πριν η μικρή συμπληρώσει τον πρώτο μήνα ζωής της.

Η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στις 8 Ιουνίου, στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, και από τότε απολαμβάνει τη νέα καθημερινότητα ως μητέρα δύο παιδιών.

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