Η Αλεξάνδρα Νίκα ενώνει τις δυνάμεις της με τον οίκο Celia Kritharioti για το project 5226 Kids. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, παρουσίασε μια ξεχωριστή σειρά παιδικών ρούχων για το σπίτι, κάνοντας το πρώτο της ουσιαστικό βήμα στον χώρο του fashion design.

Η παρουσίαση της συλλογής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, εκεί βρέθηκε και η κάμερα του Happy Day, με την Αλεξάνδρα Νίκα να κάνει τις πρώτες της δηλώσεις στις κάμερες.

«Ήταν κάτι που το σκεφτόμουν όσο ήμουν στο σπίτι, ότι θα ήταν κάτι όμορφο για την οικογένεια και για το παιδί. Τον Κωνσταντίνο τον συμβουλεύομαι γενικά για όλα, γιατί έχει πολύ ωραίο γούστο, και άποψη, και εμπειρία και με βοηθάει. Τις γιορτές θα τις περάσουμε οικογενειακά. Ο Κωνσταντίνος δουλεύει στο μαγαζί, οπότε προσπαθούμε να τον υποστηρίξουμε όπως μπορούμε. Όποτε έχω αντοχές, γιατί δεν κοιμάμαι πολύ, πηγαίνω να τον δω στο μαγαζί» δήλωσε η Αλεξάνδρα Νίκα.

