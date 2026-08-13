Την Τρίτη 11 Αυγούστου, η Μιράντα Πατέρα είχε τα γενέθλιά της και δέχτηκε ευχές από αγαπημένα της πρόσωπα.

Με αφορμή την ιδιαίτερη ημέρα, η κόρη της, Αλεξάνδρα Νίκα, θέλησε να της ευχηθεί και δημόσια μέσα από τα social media. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τη μητέρα της.

«Χρόνια πολλά στον βράχο μας. Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi», έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα στη φωτογραφία, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το τραγούδι «Free Bird» των Lynyrd Skynyrd.

Μέσα από το τρυφερό μήνυμά της, η Αλεξάνδρα Νίκα εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς τη μητέρα της, με την οποία διατηρεί έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό.

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