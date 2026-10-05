Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έζησε ακόμη μια μεγάλη στιγμή στην πορεία του στο εξωτερικό, καθώς το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου έδωσε μια εντυπωσιακή sold out συναυλία στη Βοστώνη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή της Agganis Arena, με περίπου 8.000 θεατές να γεμίζουν το χώρο και να τον υποδέχονται με ενθουσιασμό. Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια μεγάλη ελληνική μουσική γιορτή, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός εκτός συνόρων.

Μια από τις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του τραγουδιστή επάνω στη σκηνή, με την ελληνική σημαία στους ώμους και τα χέρια ανοιχτά προς το κοινό που τον αποθέωνε.

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Από αυτή τη σημαντική βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα. Η ίδια βρέθηκε στην Agganis Arena για να παρακολουθήσει από κοντά τη συναυλία και να στηρίξει τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε ένα ακόμη σημαντικό σταθμό της διεθνούς πορείας του.

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία του συζύγου της από τη σκηνή. Στο στιγμιότυπο που ανέβασε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίζεται χαμογελαστός, έχοντας την ελληνική σημαία στους ώμους του, ενώ εκείνη πρόσθεσε και την τοποθεσία Agganis Arena, αποκαλύπτοντας έτσι ότι βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό.

Το ζευγάρι, που κρατά σε γενικές γραμμές χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή, φαίνεται να επιλέγει να μοιράζεται επιλεκτικά τέτοιες στιγμές, με την Αλεξάνδρα Νίκα να βρίσκεται σταθερά δίπλα στον σύζυγό της στα σημαντικά επαγγελματικά του βήματα.

Το πρόγραμμα της βραδιάς άνοιξε ο Έλληνας DJ και παραγωγός Angelos Evans, ο οποίος παρουσίασε ένα house set, αλλά και το ακυκλοφόρητο κομμάτι του «Beauty of Rhythm», πριν παραδώσει τη σκηνή στον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η sold out εμφάνιση στη Βοστώνη έρχεται να προστεθεί στις μεγάλες εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο τραγουδιστής διευρύνει ολοένα περισσότερο την παρουσία του στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά, πίσω από τις εικόνες της σκηνής και την αποθέωση χιλιάδων ανθρώπων, υπήρχε και μια πιο προσωπική εικόνα: η Αλεξάνδρα Νίκα στις κερκίδες να καμαρώνει τον σύζυγό της.

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Μύκονο