Στιγμιότυπα από τον εντυπωσιακό γάμο της Βαρβάρας Θεοδωρίκα και του Γιάννη Μουτζούρη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τη λαμπερή δεξίωση των 400 καλεσμένων. Ανάμεσα στα κλικ που ξεχώρισαν ήταν και ένα σπάνιο, ρομαντικό στιγμιότυπο του ζευγαριού.

Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε για τη βραδιά μια elegant δημιουργία σε παστέλ ροζ απόχρωση που της πήγαινε πολύ κι έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ο γάμος της Βαρβάρας Θεοδωρίκα και του Γιάννη Μουτζούρη πραγματοποιήθηκε στην Παναγία Φανερωμένη στη Βουλιαγμένη, ενώ ακολούθησε μία πολυτελής δεξίωση στο Island με την Άννα Βίσση να αναλαμβάνει το μουσικό πρόγραμμα και να απογειώνει το κέφι των καλεσμένων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Nika (@alexandra.nika)

Εκπρόσωποι της ναυτιλίας, της επιχειρηματικότητας αλλά και πρόσωπα της κοσμικής ζωής έδωσαν το «παρών» σε έναν γάμο που έμοιαζε βγαλμένος από παραμύθι.

govastiletto.gr -Εφοπλιστικός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – Η Βαρβάρα Θεοδωρίκα παντρεύτηκε τον Γιάννη Μουτζούρη στο Island!