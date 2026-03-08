Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στα social media μια ξεχωριστή στιγμή από την μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Σικάγο.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τα backstage, όπου φαίνεται να φωτογραφίζει τον δημοφιλή τραγουδιστή λίγο πριν την εμφάνισή του στη σκηνή.

Η δημοσίευση έγινε με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο United Center του Σικάγο, ένα από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο, γνωστό και ως το «σπίτι» των Chicago Bulls, όπου ο θρυλικός Michael Jordan έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου και ήταν sold out, με χιλιάδες θεατές από κάθε γωνιά του πλανήτη να δίνουν το «παρών» για να ζήσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία με έντονο ελληνικό χρώμα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατάφερε, για μια ακόμη φορά, να μεταφέρει τη δύναμη και το συναίσθημα της ελληνικής μουσικής εκτός συνόρων, σε μια βραδιά που μετατράπηκε σε πραγματική γιορτή για τον ελληνισμό και την ομογένεια και φυσικά, η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα δε θα μπορούσε να λείπει από δίπλα του.

Η εμφάνισή του στο ιστορικό στάδιο του Σικάγο αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό σταθμό στη διεθνή πορεία του, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική μουσική μπορεί να ταξιδεύει δυναμικά σε μεγάλες σκηνές του κόσμου.

