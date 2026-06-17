Η Αλεξάνδρα Νίκα βιώνει ιδιαίτερες στιγμές χαράς, καθώς πριν από λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Το ζευγάρι, που έχει ήδη έναν γιο, καλωσόρισε την κόρη του τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή του ευτυχία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, κρατά και κοιτά με συγκίνηση τη νεογέννητη εγγονή της.

Η εικόνα σχολιάστηκε ιδιαίτερα, καθώς η μικρή θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε «Two Mirandas», αναφερόμενη στη μητέρα της και την κόρη της.

Η οικογένεια απολαμβάνει αυτές τις πρώτες όμορφες στιγμές με το νέο μέλος, με εμφανή τη χαρά και τη συγκίνηση όλων.

Govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με την κόρη τους