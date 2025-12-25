Η Αλεξάνδρα Νίκα, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις της, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Gala, με αφορμή το λανσάρισμα της πρώτης της συλλογής παιδικών ενδυμάτων.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στο νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα, ενώ άνοιξε την καρδιά της για τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής της, αυτόν της μητέρας. Η ίδια περιέγραψε τη νέα της καθημερινότητα με τον μικρό Βασίλη —ο οποίος πήρε το όνομα του πατέρα του δημοφιλούς τραγουδιστή— αποκαλύπτοντας πώς η έλευση του γιου τους έχει αλλάξει τις προτεραιότητες και τον τρόπο σκέψης της.

Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το σχέδιο μόδας;

Ο κόσμος της μόδας με γοήτευε από πολύ μικρή. Με θυμάμαι από τότε που πήγαινα παιδικό σταθμό να έχω άποψη για το τι θα φορέσω. Μεγαλώνοντας, άρχισε να με μαγεύει περισσότερο αυτός ο κόσμος, τα υφάσματα, οι συνδυασμοί. Οταν έγινα μαμά, ξεκίνησα να δίνω ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην άνεση, στην ποιότητα και τις μικρές καθημερινές στιγμές στο σπίτι. Μέσα από αυτή τη φάση προέκυψε πολύ φυσικά η ιδέα να δημιουργήσω κάτι απλό και λειτουργικό, που να συνδέεται με την οικογένεια και τον χρόνο που περνάμε μαζί.

Πώς βιώνεις τη μητρότητα;

Είναι κάτι μοναδικό. Νιώθω ευλογημένη που έχω τον γιο μου στην αγκαλιά μου. Παρά τις δυσκολίες και το ξενύχτι, το βλέμμα του, τα πρώτα του λογάκια, η αγκαλιά του με κάνουν να τα ξεχνάω όλα.

Θα μας μιλήσεις λίγο για τον μικρό σας;

Είμαι σίγουρα μια μαμά-κουκουβάγια, ό,τι κι αν κάνει το παιδί μου το βρίσκω τέλειο. Τρελαίνομαι να τον βλέπω να περπατάει, να λέει «γκολ!», να μιλάει όπως τα Minions, να ξεκαρδίζεται με το παραμικρό. Να κρατάει την κουβερτούλα του και να γέρνει το κεφαλάκι του για να κοιμηθεί πάνω μου, να ξαπλώνει μαζί μας στο κρεβάτι και να χορεύει στα τραγούδια του Κωνσταντίνου.

Η μητρότητα σε αρκετά νεαρή ηλικία ήταν συνειδητή απόφαση;

Ναι, ήταν. Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί την οικογένεια που είχαμε ονειρευτεί. Η μητρότητα σε αλλάζει βαθιά, παύει να είσαι εγωκεντρικός, αποκτάς περισσότερη υπομονή και αντοχή και μια καρδιά μεγάλη, γεμάτη αγάπη που δύσκολα χωρά σε λέξεις. Μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του και τον μαθαίνεις ξανά από την αρχή.

Πώς περνάτε τον οικογενειακό σας χρόνο;

Με παιχνίδι και απλά πράγματα στο σπίτι. Αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι μεγαλώνει το παιδί μας μέσα σε αγάπη, φροντίδα και μια ήρεμη καθημερινότητα.

Είναι δύσκολο να είσαι σύζυγος ενός διάσημου τραγουδιστή;

Ειλικρινά δεν το βιώνω έτσι. Στην καθημερινότητά μας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για την αγάπη που δείχνει ο κόσμος στον Κωνσταντίνο, γιατί είναι κάτι που εκείνος το ανταποδίδει μέσα από το έργο του. Όσοι τον γνωρίζουν καλά, ξέρουν πόσο απλός είναι.

