Η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, καθώς πριν από λίγο καιρό έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, καρπό του έρωτά της από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνει, πλέον, τη νέα καθημερινότητά της με τα αγγελούδια της.

Μάλιστα, η ίδια μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της διάφορες στιγμές της.

Αυτή τη φορά, η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία.

Στο εν λόγω στιγμιότυπο, η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει σε ένα καταπράσινο κήπο έχοντας στην αγκαλιά της το γιο της, Βασίλη, ενώ δίπλα τους βρίσκεται το καρότσι με τη νεογέννητη κόρη της οικογένειας, η οποία θα πάρει το όνομα Μιράντα.

Δείτε την φωτογραφία:

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