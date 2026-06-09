Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, οι οποίοι υποδέχτηκαν χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου, την κόρη τους.

Η σύζυγος του δημοφιλούς καλλιτέχνη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2.800 γραμμαρίων με φυσιολογικό τοκετό, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι. Ο αγαπημένος τραγουδιστής ήταν παρών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, στηρίζοντας τη σύντροφό του. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο γνωστός μαιευτήρας-γυναικολόγος τους, Στέφανος Χανδακάς, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία της μητέρας με το νεογέννητο και αποκαλύπτοντας πως η μικρή θα ονομαστεί Μιράντα, παίρνοντας το όνομα της γιαγιάς της.

«Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα…» ανέφερε η ανάρτηση.

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα είναι μαζί από το 2023, διατηρώντας πάντα μια πολύ διακριτική στάση στα ΜΜΕ. Η σχέση τους πέρασε στο επόμενο στάδιο το καλοκαίρι του 2024 με την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, ενώ στις 22 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

govastiletto.gr -Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε ξανά μπαμπάς – Γέννησε η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα