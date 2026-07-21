Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της, μέσα από ένα Instagram story.

Στη φωτογραφία κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, ενώ ξεχωρίζουν τα μικροσκοπικά βρεφικά ρουχαλάκια και το τρυφερό άγγιγμά της. Χωρίς να συνοδεύσει την ανάρτηση με κάποιο σχόλιο, το στιγμιότυπο αποπνέει ζεστασιά και οικογενειακή θαλπωρή.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, δείχνει να απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα, μοιραζόμενη μόνο λίγες διακριτικές στιγμές με τους followers της.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι εκείνη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχουν αποκτήσει μαζί και ένα γιο, τον μικρό Βασίλη.

Δείτε την ανάρτησή της:

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