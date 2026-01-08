Η Αλεξάνδρα Νίκα από τότε που έφερε στη ζωή το γιο της, μαζί με το σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, οι μέρες της είναι περιτριγυρισμένες γύρω από το μεγάλωμά του, με την ίδια να ζει αξέχαστες στιγμές δίπλα του. Μάλιστα, μοιράζεται συχνά στα social media την καθημερινότητά της ως νέα μαμά.

Σε νέα δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram σήμερα, Πέμπτη 8/1, η Αλεξάνδρα Νίκα απαθανατίζει ένα σπάνιο και τρυφερό στιγμιότυπο. Συγκεκριμένα, κοινοποίησε μια φωτογραφία όπου δείχνει την μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, να περπατά χέρι-χέρι με το μικρό Βασίλη, κάνοντας το κοινό της να «λιώνει».

Η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε χαρακτηριστικά: «Γιαγιά και Βασίλης, καλύτεροι φίλοι», ενώ βλέπουμε στο στιγμιότυπο τον μικρό Βασίλη να κρατά από το χέρι την γιαγιά του σε μια από τις βόλτες τους.

