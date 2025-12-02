Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα συμπλήρωσε πρόσφατα έναν χρόνο ζωής.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής πραγματοποίησε μεγάλη συναυλία στο Barclays Center στο Μπρούκλιν, μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές και στο πλευρό του ήταν η Αλεξάνδρα Νίκα, μαζί με τον μικρό τους γιο.

Από το καμαρίνι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πόζαρε κρατώντας τη φανέλα του NBA με τον αριθμό 22 για τον γιο του, σε μια τρυφερή στιγμή που αντικατοπτρίζει την αγάπη του για την οικογένειά του.

«Η πατρότητα είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή μου. Όλη μου η καρδιά και όλο μου το είναι, είναι σε αυτό το νέο μέλος που έχει έρθει στην οικογένεια. Είναι το μεγαλύτερο σουξέ της καριέρας μου. Υπάρχουν φόβοι όσο μεγαλώνει το παιδί μου. Θα προσπαθήσω να είμαι ο καλύτερος πατέρας», είχε δηλώσει ο τραγουδιστής στο Happy Day.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε μια γλυκιά φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού να κρατά στην αγκαλιά του τον ενός έτους γιο τους, Βασίλη, αποτυπώνοντας μία από τις πιο τρυφερές στιγμές της οικογενειακής τους ζωής.

Govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με το γιο τους, Βασίλη να κρατάει την ελληνική σημαία