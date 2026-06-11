Εξιτήριο από το μαιευτήριο πήραν σήμερα, Τετάρτη 11 Ιουνίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα με τη νεογέννητη κόρη τους. Η σύζυγος του δημοφιλούς τραγουδιστή έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της οικογένειας το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, 8 Ιουνίου.

Ο πατέρας της Αλεξάνδρας, Γιώργος Νίκας, είχε μιλήσει στο Πρωινό του ΑΝΤ1 φανερά συγκινημένος.

«Έφτασαν στις 07:00 το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Ήταν αγχωμένη, όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα», αποκάλυψε.

Η επιστροφή στο σπίτι σηματοδοτεί μια νέα καθημερινότητα για την οικογένεια, καθώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα μεγαλώνουν την οικογένειά τους, έχοντας πια στο πλευρό τους τη μικρή τους κόρη και τον γιο τους, Βασίλη. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2023, έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ στα μέσα ενημέρωσης.

Ο έρωτάς τους επισφραγίστηκε το καλοκαίρι του 2024 όταν έγινε γνωστό ότι θα γίνουν γονείς, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να υποδέχεται τον πρώτο του γιο στις 22 Νοεμβρίου 2024.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο στο Λαγονήσι, επισφραγίζοντας τη κοινή του πορεία.

Οι πρώτες δηλώσεις του ζευγαριού κατά την έξοδό τους

«Ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη αυτή φορά γιατί το έχω ξαναπεράσει. Αλλά εντάξει, είχαμε τον εξαιρετικό μας γιατρό μαζί και πήγαν όλα ομαλά. Είχα άγχος όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που έχουν και τα δυο παιδιά μας υγεία… Ο Κωνσταντίνος ήταν δίπλα μου… Έχουμε πει κάτι στον γιο μας για τη μικρή, αλλά δε ξέρουμε ακόμα τι καταλαβαίνει. Θα δούμε πώς θα πάει…

Είμαι με τρεις ώρες ύπνο αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό. Νομίζω ότι η μικρή μοιάζει και στους δυο. Ήθελα πάντα να γίνω μανούλα… Ο Κωνσταντίνος είπε στη μαμά μου ότι θα πάρει το όνομά της η μικρή και συγκινήθηκε, την πήρε και μέσα από το μαιευτήριο και έκλαιγε… Η κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική, νομίζω όμως ότι γενικά θέλει ηρεμία, πίστη και καλή διάθεση» ανέφερε η Αλεξάνδρα Νίκα στις πρώτες της δηλώσεις κατά την έξοδό της από το μαιευτήριο.

Από τη δική του πλευρά ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε: «Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα. Ήμουν μέσα σε όλη τη διάρκεια του τοκετού. Δε γινόταν να το χάσω αυτό. Είμαι πολύ περήφανος… Περιμένουμε και εμείς να δούμε πως ο γιος μας θα υποδεχτεί την αδερφή του στο σπίτι… Δε μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα σε ποιόν μοιάζει η μικρή. Κι εγώ και η Αλεξάνδρα είμαστε από οικογένειες με τρία παιδιά, αλλά ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό δε μπορείς να το προγραμματίσεις».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της