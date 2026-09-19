Σε μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της, δίπλα στον σύζυγό της Κωνσταντίνο Αργυρό και την οικογένειά τους, η Αλεξάνδρα Νίκα βρήκε την ευκαιρία για μια μικρή απόδραση.

Κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα από την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της, απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα πάνω σε ένα φουσκωτό σκάφος. Η ίδια μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα βίντεο από τη φθινοπωρινή θαλασσινή της βόλτα, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «Λίγο καλοκαίρι ακόμα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Nika (@alexandra.nika)

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