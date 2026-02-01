Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράζεται με τους θαυμαστές της στιγμές από την καθημερινότητά της με τον γιο της, Βασίλη, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου ο αδελφός της, Παναγιώτης, μαθαίνει κιθάρα στον μικρό, δημιουργώντας μία όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Η Αλεξάνδρα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον περασμένο Ιούλιο και η καθημερινότητά τους πλέον περιστρέφεται γύρω από την οικογένεια και τον γιο τους.

Ο Κωνσταντίνος, μιλώντας στην εφημερίδα Realnews, τόνισε: «Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, η ουσία της ζωής σου: η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα».

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας αποτυπώνει την τρυφερότητα και την απλότητα της οικογενειακής ζωής, ενώ ταυτόχρονα δείχνει πόσο σημαντική είναι η μουσική και η αλληλεπίδραση μεταξύ γενεών για την ίδια και τον σύζυγό της.

