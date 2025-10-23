Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνει όμορφες οικογενειακές στιγμές μαζί με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, και τον γιο τους, Βασίλη, που ήρθε στη ζωή πριν από περίπου 11 μήνες.

Από τη στιγμή που έγιναν γονείς, οι δυο τους ζουν την απόλυτη ευτυχία, αφιερώνοντας κάθε λεπτό στο παιδί τους.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή στην Αθήνα και βάπτισε τον μικρό Βασίλη στη Μύκονο, έχοντας στο πλευρό τους λίγους και αγαπημένους ανθρώπους.

Σε νέα ανάρτησή της την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους.

Ο μικρός Βασίλης, πιο χαριτωμένος από ποτέ, φαίνεται να χαζεύει τον θείο του, Παναγιώτη Νίκα, την ώρα που εκείνος παίζει κιθάρα.

Ο μικρός ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, που άρχισε να χειροκροτά ρυθμικά, ενώ η μαμά του παρακολουθούσε συγκινημένη τη σκηνή.

Πηγή: instagram