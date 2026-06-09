Σε πελάγη απόλυτης ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς έγιναν γονείς για δεύτερη φορά. Μετά τον ερχομό του γιου τους στα τέλη του 2024 αλλά και μια δύσκολη απώλεια που βίωσε το ζευγάρι, η γέννηση της κόρης τους ήρθε να ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία. Η μικρή, που θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της, Μιράντας, ήρθε στον κόσμο χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Ο μαιευτήρας τους, Στέφανος Χανδακάς, έχει ήδη δημοσιεύσει την πρώτη άκρως συγκινητική φωτογραφία της νεογέννητης στην αγκαλιά της μητέρας της, μέσα από το μαιευτήριο.

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Ο πατέρας της Αλεξάνδρας, Γιώργος Νίκας, μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 φανερά συγκινημένος.

«Έφτασαν στις 07:00 το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Ήταν αγχωμένη, όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα», αποκάλυψε.

govastiletto.gr -Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε ξανά μπαμπάς – Γέννησε η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα