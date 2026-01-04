Η Αλεξάνδρα Νίκα ξεκίνησε τη νέα χρονιά με τον ενός έτους γιο της, Βασίλη, στα χέρια της, απολαμβάνοντας τις οικογενειακές στιγμές μαζί με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό.

Μιλώντας στο περιοδικό Gala, η νέα μητέρα εξομολογήθηκε πόσο τη γεμίζει η καθημερινότητα με το παιδί της: «Νιώθω ευλογημένη που έχω τον γιο μου στην αγκαλιά μου. Παρά τις δυσκολίες και τα ξενύχτια, το βλέμμα του, τα πρώτα του λογάκια, η αγκαλιά του με κάνουν να τα ξεχνάω όλα».

Στον λογαριασμό της στο Instagram μοιράστηκε δύο τρυφερά στιγμιότυπα: το πρώτο μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και το δεύτερο με την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτα, δίνοντας μια γεύση από τις ζεστές οικογενειακές στιγμές τους.



Govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Νίκα: «Η μητρότητα ήταν συνειδητή επιλογή, ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου»