Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι ιδιαίτερα περήφανη για την αδελφή της, Νταίζη, και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της αδελφής της, Νταίζης Νίκα, εκφράζοντας τον θαυμασμό και την αγάπη της για εκείνη. Όπως αποκάλυψε μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης, η αδελφή της ετοιμάζεται να κάνει ένα σημαντικό νέο βήμα στην επαγγελματική της πορεία, αφού πρόκειται να ταξιδέψει στο Miami για να εργαστεί για την Amazon.

«Τόσο περήφανη για την όμορφη και απίστευτα έξυπνη αδελφή μου, η οποία πηγαίνει στο Miami για να δουλέψει για την Amazon», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Νίκα, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια φωτογραφία της αδελφής της.

Άλλωστε, η ίδια έχει δείξει πολλές φορές ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά της και βρίσκεται στο πλευρό των αγαπημένων της προσώπων στις σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά της αδελφής της να βρεθεί στο επίκεντρο της υπερηφάνειας και της χαράς της.

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