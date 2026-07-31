Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς απολαμβάνουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς τους. Το ζευγάρι συνεχίζει να προστατεύει την προσωπική του ζωή, επιλέγοντας προσεκτικά τις ελάχιστες στιγμές που μοιράζεται δημόσια με τους ακολούθους του.

Η Αλεξάνδρα Νίκα το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μια κοινή φωτογραφία με τον αγαπημένο της, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιά, αποτυπώνοντας μια όμορφη στιγμή.

Η ίδια επέλεξε να μην αποκαλύψει το μέρος όπου βρίσκονται, κρατώντας άγνωστο τον προορισμό των διακοπών τους.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2025, ενώ η οικογένειά τους έχει μεγαλώσει με τον ερχομό των δύο παιδιών τους, του γιου τους Βασίλη και της μικρής τους κόρης.

Τα παιδιά τους έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

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