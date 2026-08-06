Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Αλεξάνδρα Νίκα, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του νέου της ρόλου ως μητέρα. Αφήνοντας στην άκρη τις επαγγελματικές και καθημερινές υποχρεώσεις, έχει επικεντρωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της.

Ο πρωτότοκος γιος της, ο μικρός Βασίλης, είναι η μεγάλη της αδυναμία και ο παντοτινός της «πρίγκιπας», ενώ η ερχομός της μόλις λίγων μηνών κόρης της, Μιράντας, ήρθε για να συμπληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αλλά και παράλληλα τρυφερές αναρτήσεις που έχουμε δει τελευταία στα social media, η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram όπου φαίνεται να κάνει διακοπές σε πολυτελές σκάφος, ποζάροντας το δειλινό στο ντεκ.

Την πιο μαγική ώρα της ημέρας (όπως γράφει και η ίδια στην ανάρτησή της: Golden hour ✨), επέλεξε η Αλεξάνδρα Νίκα για να απολαύσει έναν μίνι «περίπατο» χεράκι-χεράκι με τον γιο της Βασίλη.

Η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, με τα σχόλια και τα «likes» να πέφτουν βροχή και τους ακολούθους της να «λιώνουν» κυριολεκτικά με την πιο γλυκιά καλοκαιρινή στιγμή της οικογένειας.

Επιλέγοντας ένα αέρινο καφτάνι που κινούνταν αρμονικά με το θαλασσινό αεράκι και έδενε απόλυτα με τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, η Αλεξάνδρα Νίκα έδειχνε πιο εντυπωσιακή, κομψή και κούκλα από ποτέ.

govastiletto.gr -Αλεξάνδρα Νίκα: Ποζάρει αγκαλιά με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό στις διακοπές τους