Στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου η Αλεξάνδρα Νίκα, δίνοντας το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα του στο Κέντρο Αθηνών.

Η σύζυγος του τραγουδιστή θέλησε να σταθεί δίπλα του σε αυτή τη σημαντική επαγγελματική του στιγμή, καθώς ο ίδιος επέστρεψε στις νυχτερινές εμφανίσεις της Αθήνας, έχοντας μαζί του στη σκηνή τη Ρία Ελληνίδου και τον Ηλία Μπόγδανο, σε μια βραδιά που τράβηξε τα βλέμματα αρκετών επώνυμων καλεσμένων.

Με ένα ρεπερτόριο γεμάτο επιτυχίες, εκατομμύρια αναπαραγωγές στις ψηφιακές πλατφόρμες και συναυλίες που συγκεντρώνουν χιλιάδες θεατές, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει καταφέρει να χτίσει μια καριέρα που διαρκώς εξελίσσεται, διατηρώντας παράλληλα τη στενή σχέση του με το ελληνικό κοινό.

Ξεχωριστή παρουσία στη φετινή συνεργασία του είναι και η Ρία Ελληνίδου, η οποία διανύει μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή με τη χαρακτηριστική φωνή, τη σκηνική της ενέργεια και τις επιτυχίες της, κάνει ένα ακόμη σημαντικό επαγγελματικό βήμα στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε, μάλιστα, με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από τη βραδιά, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο καταγράφεται η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο νυχτερινό κέντρο, με τα φώτα της σκηνής, τα κομφετί και τους καλλιτέχνες να ξεσηκώνουν το κοινό.

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