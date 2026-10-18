Η Αλεξάνδρα Νίκα βρίσκεται στο Παρίσι, στο πλευρό του συζύγου της, Κωνσταντίνου Αργυρού, στη σημαντική συναυλία που θα δώσει σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής πραγματοποιεί για πρώτη φορά συναυλία στο Παρίσι, κάνοντας πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος μέσα από τα social media. Η εμφάνισή του θα πραγματοποιηθεί στο La Seine Musicale, ένα εμβληματικό χώρο μουσικής και παραστατικών τεχνών, σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή πορεία του.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού, ταξίδεψε μαζί του για αυτή την ξεχωριστή στιγμή, στηρίζοντάς τον σε μια βραδιά με ιδιαίτερη σημασία για την καριέρα του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό του για την πρώτη του συναυλία στο Παρίσι, τονίζοντας ότι εύχεται η ελληνική ψυχή να ακουστεί δυνατά στην πόλη του φωτός.

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