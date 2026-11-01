Η Αλεξάνδρα Νίκα θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές όμορφες στιγμές από την παραμονή της στο Παρίσι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες έχοντας στο πλευρό της τον αδελφό της, Παναγιώτη Νίκα.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δεν κρύβει την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στην οικογένειά της και δίνει συχνά μέσα από τα social media μια μικρή γεύση από την προσωπική της ζωή. Έτσι, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από τη γαλλική πρωτεύουσα, στα οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον αδελφό της.

Στα καρέ που ανέβασε, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Παναγιώτης Νίκας φαίνεται να περνούν χαλαρές στιγμές σε γνωστό καφέ του Παρισιού, απολαμβάνοντας την παρέα ο ένας του άλλου. Μάλιστα, σε μια από τις φωτογραφίες, ο αδελφός της ποζάρει χαμογελαστός, έχοντας πίσω του τον επιβλητικό Πύργο του Άιφελ.

Δείτε την ανάρτηση που ακολουθεί:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Nika (@alexandra.nika)

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Νίκα: Δείχνει για πρώτη φορά τι είχε μαζί της στο μαιευτήριο για τον ερχομό της κόρης της