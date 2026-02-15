Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε στο Instagram το πιο τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η σύζυγος του πετυχημένου τραγουδιστή δημοσίευσε φωτογραφία με το φιλί που αντάλλαξαν.

«Για πάντα ερωτευμένοι» έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα η οποία διανύει μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της, καθώς σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, προηγουμένως είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία της με φουσκωμένη κοιλίτσα, έχοντας αγκαλιά τον γιο τους, Βασίλη.

«Με τον βαλεντίνο μου» (with my valentine) έγραψε η ίδια στη λεζάντα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν τον περασμένο Ιούλιο του 2025 στο εκκλησάκι του Αγίου Δημήτριου στο Grand Resort στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο, στενοί φίλοι του τραγουδιστή.

Τον Νοέμβριο του 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς με τον ερχομό του γιου τους, Βασίλη.

