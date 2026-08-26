Η οικογενειακή ζωή της Αλεξάνδρας Νίκα έχει γεμίσει ακόμη περισσότερη χαρά, αφού η έλευση της μικρής κόρης της, Μιράντας, έχει αλλάξει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Σε ένα νέο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της, ο 1,5 έτους Βασίλης φαίνεται να κρατά απαλά το χεράκι της μόλις 2,5 μηνών αδελφής του. Η εικόνα αποπνέει τρυφερότητα και αποτυπώνει τη σχέση που αρχίζει να χτίζεται ανάμεσα στα δύο παιδιά.

Ο μικρός φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νέο μέλος της οικογένειας και η Αλεξάνδρα Νίκα φαίνεται να διανύει μία πολύ ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία:

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Απόδραση στην Τουρκία με τη Σίλια Κριθαριώτη και τον Νίκο Τσάκο