Η Αλεξάνδρα Νίκα αποχαιρέτησε ένα Σεπτέμβριο γεμάτο οικογενειακές στιγμές, ταξίδια, θάλασσα, ένα ξεχωριστό γάμο αλλά και μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού συγκέντρωσε σε μια νέα δημοσίευση στο Instagram φωτογραφίες από το μήνα που ολοκληρώθηκε, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα προσωπικό ημερολόγιο εικόνων.

Η Αλεξάνδρα Νίκα βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και εκείνος κρατά τρυφερά το χέρι της. Δεν βλέπουμε πρόσωπα, δεν υπάρχει κάποια στημένη πόζα ή ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Μόνο τα χέρια τους ενωμένα σε μια στιγμή της καθημερινότητάς τους.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες του Σεπτεμβρίου δεν θα μπορούσε να λείπει και η μικρότερη πρωταγωνίστρια της οικογένειας.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε ένα γλυκό στιγμιότυπο με τα ποδαράκια της κόρης της, Μιράντας, η οποία ήρθε στον κόσμο στις 8 Ιουνίου 2026.

Η ίδια αποφεύγει να εκθέτει τα παιδιά της στα social media, επιλέγοντας συνήθως φωτογραφίες που κρατούν προστατευμένη την εικόνα τους. Έτσι, και αυτή τη φορά, ένα μικρό καρέ ήταν αρκετό για να χωρέσει στο προσωπικό της φωτογραφικό ημερολόγιο τη νέα καθημερινότητα της οικογένειας.

Ο Σεπτέμβριος είχε από όλα: φίλους που γιόρτασαν την αγάπη τους, οικογενειακές συγκεντρώσεις, θάλασσα, ταξίδια και τη νέα καθημερινότητα με δύο μικρά παιδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Nika (@alexandra.nika)

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