Η Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 4 Ιουνίου, έχοντας στο πλευρό της τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος της ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη.

Το ζευγάρι βρέθηκε σε κοινωνική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της Σίλιας Κριθαριώτη και του Νίκου Τσάκου. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, που είχε έντονο μουσικό χαρακτήρα, εμφανίστηκε μια εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων αφιερωμένη στην Αλεξάνδρα Νίκα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε το «Happy Birthday», ενώ οι καλεσμένοι συμμετείχαν στη γιορτινή ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τη μέλλουσα μητέρα.

Το ζευγάρι διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς περιμένει το δεύτερο παιδί του. Η αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό της κόρης τους έχει ήδη ξεκινήσει, με τους δυο τους να ανυπομονούν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

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