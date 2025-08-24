Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαΐδη, καθώς η 41χρονη σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έφυγε το Σάββατο από τη ζωή, νικημένη από την επάρατο νόσο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική της μάχη, έχοντας στο πλευρό της τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ποια ήταν η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία ένδυσης, ενώ είχε κάνει και ένα πέρασμα από την ελληνική τηλεόραση ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1 «Καληνύχτα μαμά», η οποία προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 1996/1997 με πρωταγωνίστρια τη Λίλα Καφαντάρη.