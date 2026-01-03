Σήμερα η Αλεξάνδρα Ούστα ζει μια γεμάτη οικογενειακή καθημερινότητα στο πλευρό του Γιάννη Σαρακατσάνη και του 5χρονου γιου τους, ωστόσο η σχέση της με την ιδέα της μητρότητας δεν ήταν ανέκαθεν αυτονόητη.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως για πολλά χρόνια ένιωθε έντονη άρνηση στο ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί, γεγονός που την οδήγησε σε βαθιά προσωπική αναζήτηση.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα On Time, εξήγησε ότι αποφάσισε να απευθυνθεί σε ειδικό ψυχικής υγείας, προκειμένου να κατανοήσει τι ήταν αυτό που την κρατούσε μακριά από τη σκέψη της μητρότητας.

Όπως ανέφερε, παρότι η σχέση της με τον σύντροφό της ήταν σταθερή και ουσιαστική, το ζήτημα της δημιουργίας οικογένειας έφερνε στην επιφάνεια εσωτερικές αντιστάσεις που την απασχολούσαν από πολύ νεαρή ηλικία.

Μέσα από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, η Αλεξάνδρα Ούστα συνειδητοποίησε ότι οι φόβοι και οι αναστολές της δεν συνδέονταν άμεσα με την επιθυμία ή μη για παιδί, αλλά με άλλους παράγοντες της ζωής της. Όταν αυτοί οι λόγοι έπαψαν να υπάρχουν, ένιωσε έτοιμη να πάρει η ίδια τον έλεγχο των επιλογών της.

Όπως σημείωσε, η αλλαγή αυτή ήρθε φυσικά και χωρίς πίεση, με αποτέλεσμα να μην αργήσει να υποδεχτεί στη ζωή της τον γιο της, Αύγουστο, σηματοδοτώντας ένα νέο και πιο συνειδητό κεφάλαιο προσωπικής ολοκλήρωσης.