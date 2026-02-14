Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σε νέα της συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! μίλησε για τους συντρόφους της ζωής της, επισημαίνοντας πως πάντα έψαχνε έναν άντρα σαν τον μπαμπά της, όπως έκανε και η Μέριλιν Μονρόε, με τη διαφορά πως εκείνη δεν είχε πατέρα.

Η ηθοποιός εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μην μιλάει για την προσωπική της ζωή, διότι μπορεί τα πράγματα να μην πηγαίνουν όπως θα ήθελε, και δεν θέλει ουσιαστικά να αναγκάζεται να μιλάει συνεχώς γι’ αυτό.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μιλώντας για τους συντρόφους της, ανέφερε αρχικά πως ήταν συνήθως μεγαλύτεροι, ακριβώς επειδή αναζητούσε κάποιον σαν τον μπαμπά της: «Ίσως και εγώ πάντα έψαχνα τον δικό μου daddy. Ο μπαμπάς μου βέβαια υπήρχε στη ζωή μου για χρόνια, ήταν εξαιρετικός, αλλά ποιος ξέρει τώρα τι πρότυπο αναζητούσα… Κάποιον προφανώς σαν τον μπαμπά μου. Όπως και η Μέριλιν Μονρόε πάντα αναζητούσε τον daddy της. Αλλά εκείνη δεν είχε πατέρα», είπε.

Για τις καλές σχέσεις που διατηρεί με τους πρώην της, δήλωσε: «Όταν μια αγάπη υπήρξε κάποτε, δεν μπορεί να έχει φύγει. Ίσως έχει μετατοπιστεί, έχει πάει κάπου αλλού, αλλά εγώ πάντα κρατάω τα καλά από μια σχέση».

Τέλος, όταν η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ρωτήθηκε εάν είναι μόνο της αυτό το διάστημα, απάντησε: «Έχω πάρει απόφαση να μη μιλήσω ξανά καθόλου για την προσωπική μου ζωή. Μπορεί να είσαι σε μια σχέση, να είσαι ενθουσιασμένος, να κάνεις κάποιες δηλώσεις και κάπως έτσι να ξεκινάει ένα περίεργο γαϊτανάκι στο οποίο δεν είμαι διατεθειμένη να συμμετέχω».

