Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση τοποθετήθηκε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της χωρίς περιττά λόγια. Η αγαπημένη ηθοποιός και κουμπάρα του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε ανοιχτά την αγανάκτησή της, απαντώντας ουσιαστικά στα αμφιλεγόμενα σχόλια που έκανε η Αφροδίτη Μάνου για τον γνωστό τραγουδιστή.

Συντετριμμένη από το θάνατό του και φανερά εκνευρισμένη με όσα ακούστηκαν για εκείνον από την Αφροδίτη Μάνου, δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη να φεύγει από τη σκηνή και δίπλα να γράφει «Ήταν τιμή μας κ. Μαζωνάκη».

Στη λεζάντα έγραψε: «Και τώρα σιωπή… Λίγος σεβασμός…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Paleologou (@alexandrapaleologou)

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