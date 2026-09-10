Στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη νωρίς το απόγευμα. Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στον ξαφνικό θάνατό του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για την ύπαρξη άνδρα που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και άμεσα κινητοποιήθηκε διασώστης με μοτοσικλέτα. Ο διασώστης έφτασε στο σημείο στις 16:26 και ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Λίγο αργότερα, ο καλλιτέχνης παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου που έσπευσε στην κλινική και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», το οποίο ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα και ένα τραγούδι που γνώριζε ότι αγαπούσε επέλεξε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου να πει το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου επέλεξε το τραγούδι «Ποτέ» για να συνοδεύσει την ανάρτησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι γνώριζε πόσο πολύ το αγαπούσε.

Ο θάνατος του στενού φίλου και κουμπάρου της προκάλεσε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα, το οποίο ξεκινά με τη φράση: «Ψυχή μου… καρδιά μου… πλάσμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο…».

Ολόκληρη η ανάρτηση της ηθοποιού

«Ψυχή μου..καρδιά μου…πιάσμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο…

Σ αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι που ξέρω πόσο πολύ το αγαπούσες…

Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τη συντριβή που νιώθω..

Η πάντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο..

Καλό σου ταξίδι φωτεινό μου αστέρι…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Paleologou (@alexandrapaleologou)

govastiletto.gr -Σε σοκ η Άννα Βίσση με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη