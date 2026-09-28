Βαθιά φορτισμένη από την απώλεια του αγαπημένου της φίλου, Γιώργου Μαζωνάκη, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είχε μια ιδιαίτερα συγκινητική συνάντηση. Μετά το τέλος της παράστασης «Μέριλιν», η ηθοποιός υποδέχθηκε στα παρασκήνια τον street artist Ηλία Στύλο (Hayate), τον άνθρωπο που φιλοτέχνησε στη Θεσσαλονίκη το graffiti προς τιμήν του αείμνηστου καλλιτέχνη, με τους δυο τους να συνομιλούν για αυτή την ιδιαίτερη πρωτοβουλία φόρου τιμής.

Η ηθοποιός θέλησε να τον ευχαριστήσει με δάκρυα στα μάτια για την κίνησή του αυτή και μοιράστηκε τα όσα είπανε σε ένα βίντεο. Στη λεζάντα έγραψε: «Χθες ήρθε στην παράσταση της «Μερυλιν» ο Ηλίας Στύλος, γνωστός ως @hayate__style , που έφτιαξε το υπέροχο γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη! Ένας άνθρωπος Γιώργο μου που δε σε γνώριζε αλλά ήθελε να σου αποδώσει, όπως πολλοί, ένα φόρο τιμής αποτυπώνοντας εξαίσια το γλυκό σου πρόσωπο. Κάθε μέρα πηγαίνει πολυς κόσμος εκει και σου αφήνει λουλούδια και αγάπη, πολλή αγάπη.. Ξέρω πως είσαι πλέον στην αγκαλιά του Θεού για τον οποίο ειχες μεγάλη πίστη, είσαι ήρεμος και γαλήνιος, μας βλέπεις μ ένα αγγελικό χαμόγελο και εμάς που σ αγαπάμε πολύ και κάποιους που σε πίκραναν, έχεις ενδυθει τη θειική σου υπόσταση.. Για εμάς η απώλεια σου είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη, η συντριβή μας ακολουθεί… Να μας στελνεις την αγάπη σου από εκεί ψηλά άγγελέ μου…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Paleologou (@alexandrapaleologou)

govastiletto.gr -Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Ραγίζει καρδιές το αντίο της κουμπάρας του Γιώργου Μαζωνάκη