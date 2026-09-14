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Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ηθοποιός βρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία για τον τραγουδιστή στη Νίκαια. Ήταν στενή του φίλη και κουμπάρα.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, από το σημείο, ενώ στη λεζάντα έγραψε:

«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω, στη “μεγάλη αγρυπνία” μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου… Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου».

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Paleologou (@alexandrapaleologou)

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Ραγίζει καρδιές το αντίο της κουμπάρας του Γιώργου Μαζωνάκη