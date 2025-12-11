Για «σύννεφα» πάνω από τη σχέση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου και του Αλέξανδρου Λυκούδη μίλησε το Πρωινό, με τη Φαίη Φώτου να μεταφέρει σήμερα, Πέμπτη 11/12, όλες τις νέες πληροφορίες που έμαθε.

Η δημοσιογράφος της εκπομπής ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι εξετάζει αν πονάει περισσότερο το μαζί ή το χώρια. Επειδή αγαπάνε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και έχουν ζήσει πολλά πράγματα, δεν είχαν στο μυαλό τους το χωρισμό. Μιλάμε για σύννεφα, υπάρχει ένα ψιλόβροχο. Έχουν κάνει ξεχωριστές εξόδους το τελευταίο διάστημα. Όλο έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο, από τις 30 Αυγούστου, την ημέρα της γιορτής τους, που δεν ανέβασαν ποτέ μια κοινή φωτογραφία.

Ο Λυκούδης ζει μια πιο συντηρητική ζωή και πιο καθημερινή από την Παναγιώταρου. Τώρα εξετάζεται πόσο μπορεί κάποιος να προσαρμοστεί στη ζωή του άλλου, επεξεργάζονται πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει κάποιες συνήθειές του. Είναι καθαρά δικό τους πρόβλημα, είναι άτομα από το περιβάλλον τους που τους τσιγκλάνε για το γεγονός ότι δεν έχουν ανεβάσει ποτέ φωτογραφίες τους. Υπάρχει μια αλήθεια εσωτερική που απλώς εξωτερικεύεται με την οπτική του τρίτου, κάπως έρχεται έτσι η ρήξη ανάμεσα στο ζευγάρι».

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον σύντροφό της.

Η ίδια εξομολογήθηκε: «Έχω πλέον αποφασίσει να προστατεύω την προσωπική μου ζωή. Όσο την μοιράζεσαι πρέπει να μοιραστείς την κάθε εξέλιξη. Πρέπει να είσαι σε θέση να απαντήσεις πώς και γιατί. Στις χαρές είναι εύκολο, στις λύπες; Μου αρέσει να φροντίζω τον σύντροφό μου».

Θα άφηνε τις εμφανίσεις της για τον σύντροφό της, αν το ζητούσε; «Νομίζω δεν θα το δεχόμουν. Μόνο αν έκανα στην πορεία παιδιά και οικογένεια. Δεν μου αρέσει κάτι να με φρενάρει. Μου αρέσει να με επιλέγουν για αυτό που είμαι».

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για το ενδεχόμενο γάμου με τον Αλέξανδρο Λυκούδη – «Κάτσε, μη βιάζεσαι!»