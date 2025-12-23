Στις φήμες που τη θέλουν να αντιμετωπίζει κρίση στη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη απάντησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ξεκαθαρίζοντας πως η επιλογή της να μην προβάλλει πλέον την προσωπική της ζωή δεν πρέπει να δίνει τροφή για αρνητικά σενάρια.

Η επιχειρηματίας – influencer δήλωσε στην κάμερα του Πρωινού πως επειδή πλέον δεν προβάλει την προσωπική της ζωή, δεν θέλει να γίνονται υποθέσεις για αυτή από εκπομπές.

«Δεν είμαι αρνητική σε έναν ακόμα γάμο, είναι το επόμενο βήμα στη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν έχω υπάρξει στεναχωρημένη τη σχέση μου. Δεν θέλω να γίνονται υποθέσεις για την προσωπική μου ζωή γιατί πλέον δεν την προβάλω», απάντησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

