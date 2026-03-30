Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο TikTok. Η ίδια περιέγραψε μια δύσκολη κατάσταση που βίωσε στο παρελθόν εξαιτίας μιας παλιάς της σχέσης, εξηγώντας πώς βρέθηκε άθελά της εκτεθειμένη.

Το βίντεο στο TikTok

«Πριν από μερικά χρόνια ήμουν με ένα παιδί, με τον οποίον είχαμε κάτι το οποίο δεν θέλαμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο, για δικούς μας λόγους. Σε κάποια φάση, αυτός έκανε κάποια παραγγελία από το efood, όπου στην παραγγελία φαίνεται και το όνομά σου, οπότε ξεκίνησε ο ντελιβεράς να πάει την παραγγελία, νομίζοντας ότι θα συναντήσει τον πρώην μου. Χτύπησε λοιπόν το κουδούνι, αλλά η παραγγελία είχε γίνει για να την παραλάβω εγώ, γιατί είχαμε ξυπνήσει μαζί. Όταν είδε εμένα, έπαθε σοκ» είπε αρχικά η ίδια.

«Πώς το έμαθα εγώ όμως όλο αυτό ότι συνέβη; Εγώ αυτή την ιστορία την έμαθα επειδή ο ντελιβεράς πηγαίνοντας στο σπίτι του, βρήκε την κοπέλα του και της είπε το κουτσομπολιό της ημέρας, ότι δηλαδή με είδε εκεί. Μετά η κοπέλα το είπε στην φίλη της, η οποία πηγαίνει στο κομμωτήριό μου. Οπότε την επόμενη μέρα μου είπε η φίλη μου που δουλεύει εκεί ότι το έμαθε. Αυτά όλα στα λέω για να σου δείξω πόσο μικρός είναι ο κόσμος και σε τι μικρή πόλη ζούμε. Ποιο είναι λοιπόν το ηθικό δίδαγμα; Εσύ φίλε μου, που θες να παραγγείλεις για την σχέση σου, πρόσεχε από πού παραγγέλνεις, γιατί μπορεί να σε βρει το άδικο» είπε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ολοκληρώνοντας.

