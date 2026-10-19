Με αφορμή το ξεκίνημα των νέων της εμφανίσεων δίπλα στην Κατερίνα Στικούδη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Η γνωστή performer αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, ενώ έκανε και έναν απολογισμό των επαγγελματικών προτάσεων και συνεργασιών που είχε τα τελευταία χρόνια.

«Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις, αλλά αυτό που έχω κάνει και το έχω διατηρήσει τα τελευταία χρόνια είναι πιο μουσικοθεατρικό. Είναι πιο καλλιτεχνικό και αν περάσεις τη γραμμή και κάνεις τα μπουζούκια, δεν μπορείς να γυρίσεις πάλι πίσω. Είναι άλλο στυλ τελείως».

Μιλώντας για το νυχτερινό κέντρο, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τόνισε τη σημασία του χώρου, καθώς πρόκειται για το μαγαζί στο οποίο εμφανίζονταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.

«Αυτό είναι το καμαρίνι του Τόλη Βοσκόπουλου. Αισθάνομαι όλη του την ενέργεια, είναι ένα ιστορικό μαγαζί που πλέον παίρνει άλλη πνοή και μετατρέπεται σε καμπαρέ», ανέφερε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

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