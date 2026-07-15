Στιγμές χαλάρωσης για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία παραμένει single μετά τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη τον περασμένο Ιανουάριο.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και επιχειρηματίας ταξίδεψε αυτή τη φορά μέχρι τις εξωτικές Σεϋχέλλες παρέα με έναν καλό της φίλο. Μάλιστα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, ανεβάζοντας ένα άλμπουμ φωτογραφιών όπου οι δυο τους απολαμβάνουν μαζί ένα χαλαρωτικό αφρόλουτρο.

«Σεϋχέλλες… πάντα στην καρδιά μου 🌺 Κάποια μέρη και στιγμές μένουν μαζί μας για πάντα… ειδικά όταν τα μοιράζομαι με αληθινούς φίλους που κάνουν κάθε στιγμή αξέχαστη!» έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και πρόσθεσε:

«Ένα ταξίδι για δύο… και συνεχίζουμε ✨ Κυνηγώντας νέους προορισμούς, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις και ζώντας κάθε περιπέτεια στο έπακρο. 🌍».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 🌹 (@alexandra__panagiotarou)

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