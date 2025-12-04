Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast at Star» συνάντησε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε κοσμική εκδήλωση και όπως ήταν επόμενο ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε: «Κάτσε, μη βιάζεσαι! Μέχρι να γνωρίσεις, να ερωτευτείς… Καλό είναι τα πράγματα να μη γίνονται γρήγορα, ζυγίζω τις καταστάσεις. Είναι όμορφο πράγμα ο γάμος, αλλά θέλει χρόνο».

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για τον σύντροφό της:

govastiletto.gr – Στυλιστική επιλογή που συζητήθηκε: Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με εκκεντρικό κοστούμι και μίνι φούστα