Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πρόσφατα επέστρεψε από το Ντουμπάι, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της, χωρίς την παρουσία του Αλέξανδρου Λυκούδη στο πλευρό της.

Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν έντονες φήμες περί χωρισμού τους, που έχουν προκαλέσει συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Η ίδια σε δηλώσεις της στο «Πρωινό» του ANT1 ανέφερε: «Δεν έχω υπάρξει στενοχωρημένη. Έχω υπάρξει πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό να μην γίνονται υποθέσεις γύρω από την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου που δεν την προβάλλει πλέον. Δεν αφορά και τον κόσμο νομίζω αυτό, βαριέται με τέτοιου είδους θέματα».

Στο πρόσφατο Q&A που έκανε στο instagram, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ρωτήθηκε αν αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε σχέση και απάντησε με χιούμορ και νόημα: «Σε σχέση με τον εαυτό μου! Πολύ υγιής σχέση!!».

Το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα ανέφεραν πως η influencer και ο νεαρός δικηγόρος μπορεί να έχουν χωρίσει.

Ο 27χρονος Αλέξανδρος Λυκούδης, γιος του ποινικολόγου Χαράλαμπου Λυκούδη, ο οποίος ορκίστηκε δικηγόρος στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023, δεν επιθυμεί να μοιράζεται λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής με τα media, παρά τις φωτογραφίες και τα δημοσιεύματα.

