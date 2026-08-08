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Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές από τις αποδράσεις της στα ελληνικά νησιά.
Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ανέβασε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τη Μύκονο, όπου πέρασε μέρος των φετινών διακοπών της, κερδίζοντας για μια ακόμη φορά τα βλέμματα.
Στις φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ποζάρει δίπλα στην πισίνα, φορώντας ένα πορτοκαλί μπικίνι που αναδεικνύει το καλοκαιρινό της στιλ.
Η ίδια επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με τη φράση: «Σαμπάνια, χρυσαφένια ηλιοβασιλέματα και όμορφοι άνθρωποι», περιγράφοντας με λίγες λέξεις την ατμόσφαιρα των διακοπών της.
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govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις στη Μύκονο με λευκό στράπλες φόρεμα