Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ανέβασε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τη Μύκονο, όπου πέρασε μέρος των φετινών διακοπών της, κερδίζοντας για μια ακόμη φορά τα βλέμματα.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ποζάρει δίπλα στην πισίνα, φορώντας ένα πορτοκαλί μπικίνι που αναδεικνύει το καλοκαιρινό της στιλ.

Η ίδια επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με τη φράση: «Σαμπάνια, χρυσαφένια ηλιοβασιλέματα και όμορφοι άνθρωποι», περιγράφοντας με λίγες λέξεις την ατμόσφαιρα των διακοπών της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 🌹 (@alexandra__panagiotarou)

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